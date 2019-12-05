Братья Кличко открыли обновленный легкоатлетический манеж в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Сегодня мы открываем обновленный легкоатлетический манеж. Знаковый спортивный объект для столицы. Но, думаю, и для страны в целом. Потому что подобных спортивных объектов в Украине нет. Манежу - 40 лет, и он уже не отвечал современным требованиям. Поэтому к старому помещения, в котором провели термомодернизацию и полностью заменили инженерное оборудование, пристроили две одноэтажных и одно двухэтажное здания", - сказал Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевского горсовета.

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После реконструкции на территории манежа появились современный зал с трибунами на 300 мест, тренировочные залы, в частности, с беговыми дорожками. Есть площадка для прыжков в длину. А также - залы для бокса, настольного тенниса и вольной борьбы, новые раздевалки и душевые.

Для манежа закупили более 1,3 тыс. единиц профессионального спортивного оборудования, изготовленного в Украине, Европе и США.

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Встроенные в покрытие манежа датчики подсчитывают круги во время бега на 3-5 км. Также есть система фиксации фальстарта и фотофиниша, которая позволяет отслеживать результаты большого количества участников соревнований. На информационное табло автоматически выводится результат соревнований.

Здание манежа является энергосберегающим и имеет современные системы кондиционирования и отопления. Созданы условия и для комфортного передвижения людей с инвалидностью. Осуществили и благоустройство территории вокруг спортивного помещения.

"Этот спортивный объект станет одной из лучших тренировочных баз в Украине. Мы пообщались со спортсменами - все довольны. По уровню оснащения легкоатлетический манеж на Березняках может претендовать на сертификацию для проведения национальных и международных соревнований. Убежден, в этом здании будет очень много спортивных достижений, которые будут поднимать нашу страну еще на более высокий уровень", - добавил мэр Киева.

Владимир Кличко вместе с мэром осмотрел залы манежа, где уже тренируются спортсмены. И сыграл партию в настольный теннис. Он отметил, что возможность тренироваться в таких условиях мотивирует заниматься спортом и достигать высоких результатов.

"Я посмотрел, как здесь отремонтировали залы, сколько нового оборудования - мы с братом в таких условиях не тренировались, - сказал Владимир Кличко. - Спортсмены, которые здесь тренировались, завоевали четыре олимпийских медали на последних олимпийских играх в Рио. А в этих, лучших условиях, я убежден, и результаты будут высокими. Надеемся, что на следующих олимпийских играх будем иметь не менее 10 медалей".

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В обновленном манеже уже тренируются олимпийцы, члены национальных сборных, известные легкоатлеты, борцы. Но доступ к манежу будут иметь и школьники и все активные киевляне, которые занимаются фитнесом, оздоровительной физкультурой и любительским спортом. Манеж работает с 6 до 22 часов.

Шоу, посвященное праздничному открытию, подготовили студенты Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусств, ученики киевских детских спортивных школ и мастера Национального цирка Украины.

"Открытие после реконструкции многофункционального спортивного манежа в Киеве на Березняках! Бег, бокс, борьба, многоборье, настольный теннис и многое другое. Вышло круто! Самый современный и классный спортивный манеж страны. Спорт доступный каждому!" - рассказал советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец.















































































