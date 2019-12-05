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05.12.19 10:55

Рада минутой молчания почтила память погибшей на пожаре в одесском колледже студентки Бабенко. ВИДЕО

Верховная Рада почтила минутой молчания память студентки, погибшей на пожаре в Одесском колледже права и экономики, Ксении Бабенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, все знают о трагедии, которая произошла в Одессе. Погиб один человек, к сожалению, четырнадцать человек находятся непонятно где, скорее всего, под завалами. Это трагедия для государства, трагедия для родителей и близких. Думаю, что тут слова излишни. Прошу почтить память минутой молчания, и будем надеяться, что будет чудо", - заявил Разумков, открывая заседание Верховной Рады в четверг.

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Напомним, 4 декабря в 10:12 в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г. Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар.

Позже в ГСЧС сообщили, что пожар в Одесском колледже локализован на площади в 4 тыс. кв. м, 9-10 человек до сих пор не выходят на связь.

5 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что в пожаре погибла 16-летняя Ксения Бабенко, 14 человек пропали без вести, 27 госпитализированы.

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