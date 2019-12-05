После достижения мира армия не перестанет быть приоритетом: сильное войско делает позицию государства увереннее, - Зеленский. ВИДЕО

"Сегодня украинцы доверяют армии больше, чем любому другому органу или институции Украины. И это справедливо, логично и абсолютно заслуженно. Ведь именно вы защищаете нашу независимость после войны на востоке Украины и аннексии Крыма Россией", - сказал он, выступая в четверг на торжественном собрании по случаю 28-летия Вооруженных сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Зеленский заявил, что в Украине никогда не забудут страшную цену, которую пришлось заплатить для защиты суверенитета страны. "Это тысячи раненых и тысячи погибших наших воинов, наших героев, которые отдали свою жизнь за Украину, за каждого из нас", - отметил он.

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"К сожалению, мы имеем горький опыт и знаем, что может быть, когда страна не готова защищать свои государственные интересы. Именно поэтому после достижения долгожданного мира армия не перестанет быть нашим приоритетом, так как это залог нашего дальнейшего развития, нашей независимости, права на самостоятельный выбор нашего собственного пути, по которому движется Украина", - подчеркнул Зеленский.

"Весь мир видит, что мы действительно хотим мира. Мы обязательно вернем наших людей и наши территории. И сейчас мы достигаем этого дипломатическим путем. Но сильное войско делает позицию любого государства увереннее", - заявил он.

Он пообещал, что армия и в дальнейшем будет усиливать свою боеспособность и будет реформироваться в соответствии со стандартами НАТО.

"Мы не стоим на месте, мы укрепляем нашу боеспособность и мастерство, мы стараемся не на словах, не на плакатах, а на деле приближать наше войско к стандартам НАТО. Это касается полноценного реформирования всех сфер обороны, военного управления, логистики, подготовки вооружения и самое главное - достойного обеспечения вас и ваших семей", - обратился глава государства к военнослужащим.

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День Вооруженных сил Украины отмечается ежегодно 6 декабря.