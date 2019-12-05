"Прекратите драку!" - нардепы от "Слуги народа" Бужанский и Лерос устроили потасовку за колонной сессионного зала. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, спикер парламента Дмитрий Разумков был вынужден прервать заседание и призвать конфликтующих депутатов к спокойстви.

"Уважаемые коллеги, успокойтесь. Прекратите в зале драку", - обратился Разумков к нардепам.

"В свое время я дала прогноз, что первая драка в сессионном зале будет между слугами. Только что, Максим Бужанский напал на своего коллегу по фракции Гео Лероса. Он забежал в сектор "Европейской солидарности", затянул его за колонну и на шим депутатам пришлось останавливать драку и выгонять хулигана из нашего сектора", - пишет о конфликте нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко на своей странице в соцсети.

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