Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия UKRUEN
05.12.19 12:03

"Прекратите драку!" - нардепы от "Слуги народа" Бужанский и Лерос устроили потасовку за колонной сессионного зала. ВИДЕО

Народные депутаты от "Слуги народа" Максим Бужанский и Гео Лерос устроили потасовку за колонной сессионного зала.

Как сообщает Цензор.НЕТ, спикер парламента Дмитрий Разумков был вынужден прервать заседание и призвать конфликтующих депутатов к спокойстви.

"Уважаемые коллеги, успокойтесь. Прекратите в зале драку", - обратился Разумков к нардепам.

"В свое время я дала прогноз, что первая драка в сессионном зале будет между слугами. Только что, Максим Бужанский напал на своего коллегу по фракции Гео Лероса. Он забежал в сектор "Европейской солидарности", затянул его за колонну и на шим депутатам пришлось останавливать драку и выгонять хулигана из нашего сектора", - пишет о конфликте нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко на своей странице в соцсети.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Нардеп Беленюк показал, что делать депутатам, когда хватают за рубашку и называют "скотинякой". ВИДЕО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100