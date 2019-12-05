Сделайте выводы из Будапештского меморандума. Не приедьте из Нормандии с новым "Будапештом", - Яценюк-Зеленскому. ВИДЕО

Как сообщили в пресс-службе НФ, Арсений Яценюк отметил, что во время Нормандской встречи "приоритет номер один для президента - занять четкую, однозначную государственную национальную независимую позицию": "Позицию, которая не позволит никому трактовать ее на немецком, или английском, или на русском, или на французском. А позицию, изложенную на украинском и имеющую одну неоспоримую трактовку. Проявить силу. С этого начинаются каждые переговоры".

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео



В этой позиции, подчеркнул лидер "Народного фронта", компонент безопасности - это номер один. Арсений Яценюк подчеркнул, что выборы на временно оккупированных территориях невозможны в присутствии российских войск: "Это русские солдаты будут избирать представителей от Украины? Какие выборы, если ни одна украинская политическая партия и украинские медиа, Украинская Центральная избирательная комиссия, украинское Министерство юстиции, украинское Министерство внутренних дел, украинская Национальная полиция, украинская Государственная пограничная служба не имеют доступа к этим территориям? "



"Это какое-то ноу-хау - называть демократическими выборы под охраной российских военных", - добавил он.



Арсений Яценюк также подчеркнул, что основополагающей идеей Минских договоренностей было полноценное прекращения огня: "Этого еще не произошло. Необходимо прекращение огня, разведение войск, вывод российских вооруженных формирований с территории Украины. И здесь не может быть другой дискуссии ".



Относительно обмена пленными он отметил: "Украинские пленные - это заложники. А те, кто здесь, - это русские бандиты. Эти дефиниции надо очень корректно говорить. Когда меняют Цемаха на Сенцова, Сенцов - это пленный и это герой, а Цемах - это международный преступник. Не надо смешивать понятия ".



Лидер "Народного фронта" также отметил важность начала процесса передачи контроля над границей, будет ли привлечена специальная Мониторинговая миссия, или ОБСЕ, или миротворческая миссия: "Когда граница открыта, когда россияне чувствуют себя на украинской суверенной территории, как у себя дома , мы никогда не восстановим территориальную целостность ".



"И обязательно президент должен отметить необходимость возвращения Крыма и еще раз настоять на незаконной аннексии Крыма, как было отмечено в резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций", - подчеркнул Арсений Яценюк.





Первый региональный форум молодых лидеров по вопросам безопасности проводится во Львове Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину". Он является своеобразным продолжением Форума в Киеве, который проходит уже семь лет подряд.



Тема нынешнего форума - "Международная коалиция в поддержку Украины: как защитить и усилить единство". Он проходит накануне встречи лидеров Украины, Франции, Германии и России, которая запланирована на 9 декабря 2019 в Париже. В центре разговора - российская агрессия против Украины и война в Донбассе.



Мероприятие проводится при поддержке Посольства Канады в Украине. К участникам Форума обратилась новоназначенный посол Канады в Украине Лариса Галадза. Форум стал первым мероприятием, в котором посол приняла участие после назначения на пост.