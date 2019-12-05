"Просила бы без матов". - "Нех#й делать": обнародована переписка в чате "слуг народа", из-за которой подрались Лерос и Бужанский. ВИДЕО+ФОТО

Указанную переписку в чате "Sluga Speakers" удалось зафиксировать в зале заседаний ВР изданию #Буквы, передает Цензор.НЕТ.

В ней нардепы обсуждали законопроекты, которые сегодня стоят в повестке дня. Параллельно шел обмен репликами между Верещук и Леросом.

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Так, судя по фото, Ирина Верещук призвала Лероса не использовать мат при общении.

"Если позволите, то просила бы без матов писать, господин Гео, а посмеемся завтра вместе, ок?" – написала Верещук.

Ответ Лероса был достаточно лаконичен и выглядит следующим образом: ""Нех#й делать".

Тогда Верещук вновь попыталась призвать Лероса к корректному общению и извинениям.

"Надеюсь, вы найдете время извиниться за маты, а остальное – все обсудим спокойно и взвешенно, если вы на такое способны. С уважением", – отметила Верещук в переписке.

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В ответ Лерос дал понять, что извиняться не намерен. "У меня плотный график, лет через 8 давай", – написал он.





Ранее в ходе сегодняшнего заседания Рады нардепы от "Слуги народа" Бужанский и Лерос устроили потасовку за колонной сессионного зала. Позже стало известно, что нардепы подрались в Раде из-за Верещук. По ее словам, Лерос грубо выразился в ее адрес, и Бужанский попросил его извиниться.

Лерос, в свою очередь, заявил, что он никого не оскорблял и попросил Верещук указать конкретно, "что я написал и что адресовал ей и, если там будет какое-то оскорбление, адресованное ей конкретно, то я извинюсь".