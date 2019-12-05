Полный текст выступления Ермака в Лондоне. ВИДЕО

По словам Ермака, Украина выполнила свои обязательства по разведению сил и средств и при этом полностью контролирует ситуацию в точках, в которых это разведение произошло, информирует Цензор.НЕТ. Силы и средства развели в рамках подготовки к саммиту в "нормандском формате", на котором нашу позицию будут поддерживать Франция и Германия.

Альтернативы Минским соглашениям в качестве площадки для переговоров нет, и выборы на Донбассе состоятся, но только по украинским законам и при условии, что наши силы будут контролировать границу с РФ.

Украина готова внести изменения в Конституцию и предоставить отдельным районам Донецкой и Луганской областей особые полномочия. Но это произойдет только в рамках децентрализации. Федерализация - неприемлема, и Украина никогда на это не пойдет. Автономных республик не будет.

Выборы должны состояться одновременно на всей территории Украины. Это может произойти 31 октября 2020 года. Проведение выборов возможно только по законам Украины и только в случае, если наша страна будет полностью контролировать границу с РФ.

Если остановить войну дипломатическим путем не выйдет, придется "строить стену" на границе с Донбассом. В этом случае Украина задействует опыт Израиля.

Издание "Европейская правда" публикует полный текст его выступления.

О "нормандском саммите": прекращение огня, обмен пленными, Минские соглашения

Осталось всего три дня до "нормандского саммита" – важнейшего события в международной политике Украины в этом году.

В Париже в числе первых будут два вопроса: немедленное прекращение огня и обмен пленными.

Поэтому, как минимум, мы ожидаем от этой встречи договоренности о прекращении огня, продолжении обмена пленными и четких сигналах о движении к выполнению Минских договоренностей.

Также мы хотим изменить формулу представительства территорий в Минске, в Трехсторонней контактной группе.

С чем наша команда поедет в Париж?

О разведении сил и средств: мы контролируем ситуацию

Прежде всего, Украина полностью выполнила все предпосылки для встречи лидеров, согласованные в сентябре. Произошло разведение в трех местах: это Станица Луганская, Петровское и Золотое, причем сегодня все эти три места полностью контролируются украинскими властями. Сделано все, чтобы и наши военные, и граждане, проживающие в этих местах, чувствовали себя в безопасности. И если с той стороны будут происходить какие-то нарушения, чтобы украинская армия была в состоянии мгновенно ответить на них.

О международной поддержке: Германия и Франция - за нас

Мы посетили эти места вместе с послами Германии, Франции, Великобритании и США. Лидеры Франции и Германии имеют полное представление, что происходило и что происходит сегодня в местах разведения. Международная поддержка наших партнеров является одним из важнейших элементов успеха мирного урегулирования на Донбассе. Несмотря на множество публикаций, разговоров, сплетен, мы едем в Париж, чувствуя полную поддержку со стороны наших партнеров по нормандскому формату, а также США, Великобритании, ЕС, Канады и многих других наших партнеров.

Последние несколько недель мы проводим постоянные ежедневные консультации, встречи с нашими партнерами. Сегодня будет телефонный разговор между президентом Зеленским и президентом Макроном. Я откровенно могу вам сказать, я не чувствую каких-либо колебаний или отступлений от поддержки Украины в нормандском формате ни со стороны Германии, ни со стороны Франции. У нас с ними полностью согласованная позиция.

О снятии санкций с России

И, забегая вперед, могу сказать, что вопрос о снятии санкций с РФ не может рассматриваться до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

О Минских договоренностях: другой платформы для переговоров нет

Минские договоренности – далеко не безупречны. У меня очень много вопросов к Минским соглашениям. Но это единственный существующий документ и единственная платформа, на которой можно вести переговоры. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы их выполнить.

Но конечно, поскольку Минским договоренностям уже пять лет, некоторые положения сегодня нуждаются в обновлении.

О выборах на оккупированных территориях: только по нашим законам и при контроле Украины над границей

Важнейшим этапом "Минска" мы считаем проведение местных выборов на территориях, которые сегодня не подконтрольны Украины. Да, мы хотим провести выборы одновременно по всей территории Украины, 31 октября следующего года. Но есть очень большое количество условий для проведения этих выборов и для того, чтобы сегодня украинский ЦИК признал эти выборы.

Эти выборы должны состояться исключительно в соответствии с украинским законодательством. А это значит, что на территориях, на которых проходят выборы, не могут находиться любые иностранные военные или другие нелегальные с точки зрения украинского законодательства вооруженные группы.

Также в соответствии с украинским законодательством на день проведения выборов контроль за государственной границей должен быть за украинским правительством.

Безусловно, при подготовке выборов необходимо, чтобы кто-то охранял и обеспечивал безопасность на этой территории и имел возможность допустить наблюдателей, украинские политические партии, украинские медиа. Могу вас заверить, что это обязательно будет происходить при участии ОБСЕ. Для этого мы уже говорим с ОБСЕ о расширении ее мандата.

Все это будет обсуждаться в Париже.

Важно, что законность этих выборов должна быть подтверждена двумя институтам – украинским ЦИК и (миссией по наблюдению за выборами БДИПЧ) ОБСЕ. ЦИК должен подтвердить, потому что мы проводим выборы по украинскому законодательству, а ОБСЕ – потому что фраза об этом есть в формуле Штайнмайера.

Об изменениях в Конституции: децентрализация, а не федерализация

Украина готова выполнить пункт Минских договоренностей, который предусматривает проведение конституционной реформы, в основе которой лежит децентрализация.

Прежде всего, хочу отметить: мы отвергаем любые разговоры о федерализации. Мы никогда на это не пойдем.

Речь идет о децентрализации, в результате которой местная власть получит больше полномочий. В дополнение к этому, отдельные районы Донецкой и Луганской областей могут получить дополнительные полномочия, которые, повторю, не будут означать ни федерализацию, ни какие-то автономные республики.

О готовности общества принять взгляд президента на реинтеграцию Донбасса

Мы надеемся, общество поймет, что мы должны объединяться, даже если у нас – разные мнения. Потому что это – вопрос жизни наших граждан. Поэтому я считаю, что все патриотически настроенные граждане должны поддержать в этом вопросе президента и его команду.

Об "особом статусе" Донбасса: все зависит от встречи в нормандском формате

Что такое "особый статус Донбасса" или особенности местного самоуправления?

Вы знаете, что в Украине действует закон об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который прекращает действие 31 декабря этого года. Президент Украины готов по результатам саммита в Париже (я подчеркиваю, по результатам, то есть это будет зависеть от результатов этого саммита!) внести на рассмотрение парламента законопроект о продлении действия этого закона.

После этого, уже в 2020 году, мы готовы предложить изменения в этот закон. В первую очередь, среди этих изменений будет имплементация формулы Штайнмайера.

Это означает, что в восемь часов вечера дня выборов закон об особенностях местного самоуправления, так называемый "особый статус", вступает в силу на временной основе, которая переходит в постоянную после того, как законность выборов подтвердят ЦИК и ОБСЕ.

Об амнистии боевиков: решит парламент

Согласно "Минску", парламент должен принять закон об амнистии. И если мы, как я надеюсь, будем двигаться по пути выполнения Минских договоренностей, то будем готовить этот законопроект. Будет открытая дискуссия с обществом, а затем и в парламенте.

О стене на границе с Донбассом: задействуем опыт Израиля

Украина сделает все от нас зависящее для прекращения войны и достижения мира дипломатическим путем.

Но у нас, безусловно, есть и "план Б".

Если мы не увидим готовности со стороны РФ идти к миру, выполнять Минские договоренности – что ж, тогда будем буквально, а не фигурально, строить стену и жить с этим дальше. Задействуем опыт Израиля.

Я не буду проговаривать этот "план Б" в деталях, потому что мы все же едем в Париж с желанием договориться. Но мы не будем ждать годами. Есть четко определенный срок, который мы даем и себе, и другой стороне переговорного процесса, чтобы договориться. Но если это не удастся, будем рассматривать "план Б".

О представителях Донбасса в Минске: там должны быть делегаты от переселенцев

Хочу поделиться с вами идеей, с которой мы тоже едем в Париж. Мы хотим изменить формулу представительства территорий в Трехсторонней контактной группе.

Как вы знаете, в Минске в ТКГ присутствуют Россия, Украина и ОБСЕ, но также есть так называемые "эксперты", которые представляют территории (ОРДЛО. – Ред.). И вы знаете, что в Минских договоренностях практически по каждому пункту есть упоминание о том, что их исполнение должно быть согласовано с "представителями территорий".

Все эти годы почему-то "представителями территорий" были представители никем не признанных организаций. Мы считаем, что это несправедливо. Хочу напомнить, что до войны на этих территориях проживало более 6 миллионов человек. Сегодня – только 1,5 миллиона.

Поэтому предлагаем следующую идею: у нас есть 9 районов в Луганской области и 9 районов в Донецкой области. И было бы логично иметь по одному представителю, то есть 18 человек, от "той части", и 18 человек, которых назначим мы.

Многие люди уехали от войны и проживают сегодня на территории, подконтрольной Украине. И мы предлагаем, чтобы представителями территорий были люди, которые имеют связь с этими районами – у них есть прописка в одном из тех 18 районов, есть какая-то недвижимость, какой-то бизнес, то есть юридическое подтверждение, что они могут представлять эти районы.

И мы хотим, чтобы это были люди, к которым прислушиваются, которые имеют солидную репутацию – спортсмены, деятели культуры. Эти 36 выберут шесть человек, трех от Донецкой и трех от Луганской области.

И именно они станут "представителями территорий".

Если мы согласуем это, то это будет революционное решение, которое кардинально изменит расклад.