"Вы очень нам нужны, и государство будет делать все, чтобы вы это чувствовали", - Зеленский поздравил военнослужащих с Днем ВСУ. ВИДЕО

"Дорогие наши защитники! Все, кто отважно защищает Родину на суше, воде и в воздухе. Те, кто сейчас стоит на страже нашей безопасности, и те, кто отдал жизнь за Украину. Ежедневно, а особенно сегодня, в День Вооруженных сил, каждый украинец от всего сердца говорит вам: "Спасибо!". За вашу доблесть, храбрость и выдержку. За наши мирные города, села, спокойный сон и мирное небо", – сказал президент в видеопоздравлении, передает Цензор.НЕТ.

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Зеленский отметил, что 5 лет назад украинская армия многого не имела, но выстояла, потому что имели волю и непобедимый дух.

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"Сегодня мы намного сильнее. Мы закалены, опытны и так же несокрушимы. И сегодня весь цивилизованный мир видит, что мы действительно стремимся к миру. Мы не хотим каждый день терять самых лучших. И мы обязательно вернем наших людей и наши территории. Донбасс - это Украина. Луганск - это Украина. Крым - это Украина", - заявил президент Украины.

Он также подчеркнул, что нельзя забывать о том, что бывает, когда страна не заботится о своей армии и оказывается не готовой защищать свои государственные интересы.

"Именно поэтому, после достижения долгожданного мира, мощные украинские войска останутся нашим приоритетом. Вы знаете, насколько высоким является уровень доверия к армии среди украинцев. Вы очень нам нужны, и государство будет делать все, чтобы вы это чувствовали. Чувствовали во всем: в условиях, в вооружении, достойном обеспечении вас и ваших семей", - отметил Зеленский.

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Президент поздравил военнослужащих с праздником и пожелал: "Пусть, несмотря на сложность боевых задач, ваши родные и близкие получают от вас такое желанное смс-сообщение: "Со мной все хорошо, со мной все в порядке!" Возвращайтесь живыми!", - сказал Зеленский.