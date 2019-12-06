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06.12.19 11:42

Полиция задержала вора в законе Миндию Гальского, прибывшего из РФ с целью установить влияние на Харьковщине. ВИДЕО

5 декабря правоохранители задержали в Харькове вора в законе по кличке Миндия Гальский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Миндия Гальский прибыл в Харьков из России и планировал встретиться с криминальными элементами, чтобы восстановить свое влияние и определиться с направлениями будущей "деятельности". Полицейские, установив его местонахождение и задержали. Теперь Миграционная служба будет обращаться в суд с просьбой о его принудительном выдворение за пределы Украины с запретом въезда.

Миндия Гальский является так называемым крестным отцом вора в законе, известного как Тенго Гальский (Питерский). Тенго был задержан 14 ноября на трассе Киев - Чоп.

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2 декабря президент Владимир Зеленский подал в Раду законопроект об уголовной ответственности воров в законе.

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