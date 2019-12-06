К концу года ожидаем серьезных кадровых изменений в "Укрзализныце", - Гончарук. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об это он заявил во ходе часа вопросов к правительству.

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"Мы как правительство обращались в наблюдательный совет для того, чтобы они пересмотрели эффективность работы менеджмента "Укрзализныци" и приняли соответствующие кадровые решения", - сказал он.

По словам Гончарука, в компании очень сложная ситуация, поскольку много вопросов, связанных с коррупцией, но на менеджмент компании напрямую может повлиять только независимый наблюдательный совет.

"Я ожидаю, что уже к концу этого года ситуация в "Укрзализныце" серьезно изменится", - добавил он.

Напомним, ранее Гончарук анонсировал принятие решения о смене руководства "Укрзализницы". По его словам, работники предприятия жалуются на "дикую коррупцию", так как менеджмент "занимается своими карманами, а не тем, как идут дела в "Укрзализныце".

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