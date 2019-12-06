"Мы идем к себе домой", - Чубаров анонсировал Марш достоинства в Крым. ВИДЕО

Об этом Чубаров сказал 6 декабря на пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

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По словам главы Меджлиса, после оккупации Крыма "Россия не выполнила ни одного международного решения и такая акция "поможет вернуть ее в правовые рамки". Также, добавил он, это "поможет международным организациям реализовать решения, которые были приняты по отношению к России".

"Целью акции является содействие международным организациям, включая ООН, ОБСЕ, Европейский союз, Совет Европы и другие международные организации, в реализации ими же принятых решений в поддержку суверенитета, политической независимости, единства и территориальной целостности Украины в её международно признанных границах, и обеспечение тем самым защиты и соблюдения прав и свобод крымскотатарского народа — коренного народа Крыма, этнических украинцев, всех граждан Украины, проживающих в Крыму, независимо от их национальности", - объяснил он.

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"Меджлис крымкотатарского народа выступает с публичной инициативой подготовки к проведению международной ненасильственной мирной акции "Мир – против насилия и оккупации. Марш достоинства". Формой проведения такой акции мы видим организацию шествия с материковой части украинского государства в другую часть украинского государства – на крымский полуостров. Мы идем к себе домой", – сказал Чубаров.

Для ее подготовки создан Штаб, состав которого определится в ходе консультаций с украинскими и международными партнёрами.

Также для подготовки проведения данного мирного шествия с территории материковой Украины в оккупированный Крым Меджлис планирует обратиться к таким организациям и лицам:

— постоянным представителям 15 государств-членов Совета Безопасности ООН;

— представителям государств-членов Совета по правам человека ООН;

— членам Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов;

— судьям Международного Суда ООН и представителям Секретариата Международного Суда ООН;

— парламентариям-членам Европейского парламента, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентской Ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества, Парламентской Ассамблеи НАТО, Парламентской Ассамблеи Грузии, Украины, Азербайджана, Молдовы (ГУАМ);

— председателям и членам Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине;

— председателям и членам Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине;

— дипломатам представительств иностранных государств, международных организаций и миссий, аккредитованных в Украине;

— представителям международных и национальных правозащитных организаций;

— народным депутатам Украины;

— общественным активистам, политикам, общественным деятелям, экспертам, волонтерам, которые разделяют идею международной ненасильственной мирной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства".

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Чубаров добавил, что дата акции будет известна позже, поскольку подготовка "может занять не один, и не два месяца".

"Место и срок проведения международной ненасильственной мирной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства" будут определены штабом акции после проведения всех необходимых консультаций с потенциальными партнерами и участниками", — отметил Чубаров.