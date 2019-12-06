"Вибачте за нього", - казахстанский художник Ахмедьяров пришел к посольству Украины в Нур-Султане просить прощения за слова Токаева о Крыме. ВИДЕО

Журналистам Ахмедьяров сказал, что пришел просить прощения у народа Украины за недавние слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о Крыме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Азаттык.

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Асхату Ахмедьярову не позволили развернуть плакат у стен посольства. Практически сразу его схватили сотрудники специализированной службы охраны, которые вырвали из его рук плакат. Вышедшие представители посольства попросили собравшихся у посольства отойти от входа. Они отказались комментировать произошедшее.

Прибывший к месту патруль не стал задерживать Ахмедьярова. Он уехал на своей машине. Плакат ему не вернули. Полиция с заявлениями не выступила.

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Изображение осла, напоминающего президента Казахстана Токаева, на плакате Ахмедьярова, по всей видимости, является отсылкой к заявлению главы меджлиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова, который, комментируя слова Токаева о том, что "аннексия — это слишком тяжелое слово применительно к Крыму", употребил крымско-татарскую пословицу "Dedelerımız söyler edı: eşekten at olmaz..." ("Наши деды говорили: осёл не станет конём...").

"Сегодня мне не дали провести одиночный пикет перед посольством Украины. Вот этот плакат сорвали у меня с рук полицаи. Надпись на украинском выражает моё (наше)не удобство за президента Токаева, и переводится:"Извините за него". Выходит что президент от имени народа КЗ может в интервью немецкому изданию не признать анексии Крыма путинской Россией, это возмутительно! Я своим действом попытался отрицать это мнение, и прошу прощение за него у украинского народа (на плакате Токаев ассоциируется мной с серым ослом)", - заявил Ахмедьяров.

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Вместе с тем, пользователи социальных сетей запустили флешмоб после высказываний президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о Крыме. В Instagram и Twitter публикуют фото плаката с головой осла, с которым накануне вышел на пикет в Нур-Султане казахстанский художник Асхат Ахмедьяров, чтобы попросить прощения у народа Украины. Также пользователи ставят хештег "#вибачтезанього"​, именно эта надпись была на плакате Ахмедьярова.







