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07.12.19 11:36

Вор в законе Гега Озургетский, которого ранее выдворяли из Украины, задержан на Киевщине. ВИДЕО

На Киевщине полицейские задержали вора в законе по кличке Гега Озургетский, которого в феврале 2018 года уже выдворяли из Украины с запретом на въезд сроком на три года.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Правоохранителям поступила информация, что на территорию Украины незаконно прибыл вор в законе Гега Озургетский, также известный как Гега Модебадзе. По данным полицейских, 44-летний гражданин Грузии приехал в страну с единственной целью - объединить молодежь в преступные группы и с их помощью дестабилизировать криминогенную ситуацию в столичном регионе.

После задержания Озургетского поместили в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. Решается вопрос о его принудительном выдворении.

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Следует отметить, что в феврале 2018-го правоохранители уже задерживали этого вора в законе, который в дальнейшем был депортирован в Турцию с запретом въезда на территорию Украины. В 2014 году он был "коронован" в Греции. Также неоднократно отбывал наказание за совершение имущественных преступлений на территории РФ.

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