"Слава нации!", "Жыве Беларусь!", - в центре Минска на акции протеста порвали портреты Путина. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на белорусское издание "Хартыя'97".

Обрывки после этого собрали и унесли, чтобы не оставлять за собой мусора.

В центре Минска сегодня состоялись 2 акции против "углубления интеграции" с Россией. Обе не были санкционированы властями. В общей сложности протесты длились 5 часов.

Акцию в поддержку Беларуси устроили сегодня и в Киеве.

Президент Беларуси Александр Лукашенко находится с визитом в Сочи. Там он обсуждает с президентом России Владимиром Путиным дальнейшую интеграцию двух государств.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Мирно мы не договоримся", - в центре Минска протестуют против интеграции с Россией. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

5 декабря Лукашенко заявлял, что не подпишет документы об интеграции с Россией, которые могут принести вред Беларуси. При этом он отметил, что пока не решен ряд принципиальных вопросов, в частности по газу и нефти.