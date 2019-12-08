Папа Римский Франциск призвал молиться за Украину в преддверии встречи в "нормандском формате". ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Ватикана".

Встречаясь в воскресенье, 8 декабря, с паломниками, собравшимися на площади Святого Петра в Ватикане на молитву "Ангел Господень", Папа Франциск посвятил несколько слов запланированной на понедельник встречи руководителей стран "нормандской четверки".

"Завтра в Париже состоится встреча президентов Украины, России, Франции и федерального канцлера Германии, известная как "нормандский формат", с целью поисков решения мучительного конфликта, который уже годами длится в восточной Украине. Сопровождаю встречу своей молитвой, упорной молитвой, потому что там нужен мир, и вас приглашаю делать то же, чтобы эта инициатива политического диалога присоединилась к плодам мира в справедливости для этих территорий и их населения", - сказал он.

Напомним, завтра в Париже состоится саммит в "нормандском формате".

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