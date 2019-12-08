Во время вече на Майдане поймали провокатора: он бросил в сторону сцены несколько яиц. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает с места событий корреспондент Цензор.НЕТ.

Провокация произошла в конце мероприятия. После того, как хор исполнил гимн, стоявший на сцене пятый президент Петр Порошенко крикнул в микрофон "Слава Украине!". В этот момент стоявший неподалеку от сцены мужчина с красно-черным флагом на плечах бросил в политика несколько яиц.

Провокатора тут же задержали и попытались избить участники вече. Подоспевшая на место происшествия полиция увела мужчину.

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Автор фото и видео - Олег Богачук















