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08.12.19 16:09

Во время вече на Майдане поймали провокатора: он бросил в сторону сцены несколько яиц. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Мужчину с красно-черным флагом на плечах задержали вначале участники вече, а после - полиция.

Об этом сообщает с места событий корреспондент Цензор.НЕТ.

Провокация произошла в конце мероприятия. После того, как хор исполнил гимн, стоявший на сцене пятый президент Петр Порошенко крикнул в микрофон "Слава Украине!". В этот момент стоявший неподалеку от сцены мужчина с красно-черным флагом на плечах бросил в политика несколько яиц.

Провокатора тут же задержали и попытались избить участники вече. Подоспевшая на место происшествия полиция увела мужчину.

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Автор фото и видео - Олег Богачук

Во время вече на Майдане поймали провокатора: он бросил в сторону сцены несколько яиц 01Во время вече на Майдане поймали провокатора: он бросил в сторону сцены несколько яиц 02
Во время вече на Майдане поймали провокатора: он бросил в сторону сцены несколько яиц 03
Во время вече на Майдане поймали провокатора: он бросил в сторону сцены несколько яиц 04
Во время вече на Майдане поймали провокатора: он бросил в сторону сцены несколько яиц 05
Во время вече на Майдане поймали провокатора: он бросил в сторону сцены несколько яиц 06

Во время вече на Майдане поймали провокатора: он бросил в сторону сцены несколько яиц 07
Во время вече на Майдане поймали провокатора: он бросил в сторону сцены несколько яиц 08

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