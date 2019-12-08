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08.12.19 18:54

"Враг у нас один - Москва". "Акция народного контроля" стартовала на Банковой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Началась "круглосуточная акция народного контроля" "Варта на Банковой". Запланировано ее продолжение до объявления результатов саммита "нормандской четверки".

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, участников не пускали поставить сцену, но удалось договориться - сцену установят возле "Дома с химерами".

Мероприятие инициировало "Движение сопротивления капитуляции" еще 15 ноября. В оргкомитет приглашены все проукраинские силы. запланировано выступление представителей политических сил, эксперты, активисты, представители диаспоры и другие. Люди начали собираться до намеченого времени.

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"Акция на Банковой будет носить предупредительный характер. Она мирная, но полная решимости к реальному протесту", - сообщают организаторы.

Отмечается, что решение о сроках акции будет приниматься 9 декабря после оглашения результатов встречи "нормандской четверки".

"Не ссорьтесь между собой. Враг у нас один - Москва", - призывают организаторы.

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"Движение сопротивления капитуляции" также выдвинуло ряд требований к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Среди них, в частности, не принимать навязываемые Москвой варианты мира на Донбассе.

Враг у нас один - Москва. Акция народного контроля стартовала на Банковой 01
Враг у нас один - Москва. Акция народного контроля стартовала на Банковой 02
Враг у нас один - Москва. Акция народного контроля стартовала на Банковой 03
Враг у нас один - Москва. Акция народного контроля стартовала на Банковой 04
Враг у нас один - Москва. Акция народного контроля стартовала на Банковой 05

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Враг у нас один - Москва. Акция народного контроля стартовала на Банковой 06
Враг у нас один - Москва. Акция народного контроля стартовала на Банковой 07
Враг у нас один - Москва. Акция народного контроля стартовала на Банковой 08
Враг у нас один - Москва. Акция народного контроля стартовала на Банковой 09
Враг у нас один - Москва. Акция народного контроля стартовала на Банковой 10
Враг у нас один - Москва. Акция народного контроля стартовала на Банковой 11
Враг у нас один - Москва. Акция народного контроля стартовала на Банковой 12
Враг у нас один - Москва. Акция народного контроля стартовала на Банковой 13

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Враг у нас один - Москва. Акция народного контроля стартовала на Банковой 14
Враг у нас один - Москва. Акция народного контроля стартовала на Банковой 15
Враг у нас один - Москва. Акция народного контроля стартовала на Банковой 16
Враг у нас один - Москва. Акция народного контроля стартовала на Банковой 17
Враг у нас один - Москва. Акция народного контроля стартовала на Банковой 18
Враг у нас один - Москва. Акция народного контроля стартовала на Банковой 19
Враг у нас один - Москва. Акция народного контроля стартовала на Банковой 20
Враг у нас один - Москва. Акция народного контроля стартовала на Банковой 21

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Враг у нас один - Москва. Акция народного контроля стартовала на Банковой 22

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