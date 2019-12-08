"Враг у нас один - Москва". "Акция народного контроля" стартовала на Банковой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, участников не пускали поставить сцену, но удалось договориться - сцену установят возле "Дома с химерами".
Мероприятие инициировало "Движение сопротивления капитуляции" еще 15 ноября. В оргкомитет приглашены все проукраинские силы. запланировано выступление представителей политических сил, эксперты, активисты, представители диаспоры и другие. Люди начали собираться до намеченого времени.
"Акция на Банковой будет носить предупредительный характер. Она мирная, но полная решимости к реальному протесту", - сообщают организаторы.
Отмечается, что решение о сроках акции будет приниматься 9 декабря после оглашения результатов встречи "нормандской четверки".
"Не ссорьтесь между собой. Враг у нас один - Москва", - призывают организаторы.
"Движение сопротивления капитуляции" также выдвинуло ряд требований к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Среди них, в частности, не принимать навязываемые Москвой варианты мира на Донбассе.