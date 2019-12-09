Активисты продолжают стоять под Офисом президента на Банковой. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видео "Рух опору капітуляції" в Facebook.

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Как сообщили активисты на видео, они будут стоять до начала саммита в "нормандском формате" и дальше будут действовать в соответствии с его результататами.

Активисты находились на Банковой всю ночь. Там разложено несколько палаток.

Как передает "Интерфакс-Украина", в настоящее время к месту проведения акции начинают прибывать люди. По словам собравшихся, они намерены продолжать акцию до конца саммита "нормандской четверки".

Правительственный квартал по-прежнему охраняют бойцы спецподразделения Национальной полиции, военнослужащие Национальной гвардии, сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Обстановка в районе проведения акции спокойная.

Как сообщалось, ориентировочно в 16.00 (по Киеву) 9 декабря в Париже начнется встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украины, Германии, Франции и РФ).

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