"Ну, наконец вы вернули нам наши территории. Сколько готовы компенсировать?", - план кандидата в президенты Зеленского на разговор с Путиным. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, именно такую повестку переговоров планировал президент Украины Владимир Зеленский во время избирательной кампании, будучи еще кандидатом на должность главы государства.

"Если встречусь с господином Путиным, я ему скажу: "Ну, наконец вы вернули наши территории. Сколько вы еще готовы компенсировать денег за то, что отобрали наши территории и помогали людям, которые учавствовали в эскалации Крыма и Донбасса? Помогали им на всем их страшном, жестоком, отвратительном пути", - сказал на одной из пресс-конференций.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Путин проведут двустороннюю встречу после переговоров в "нормандском формате", - "Интерфакс"