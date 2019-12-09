Российский музыкант Morgenshtern, выступая в Одессе, назвал "#баной показухой" траур в связи со смертельным пожаром в местном колледже. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, видео выступления опубликовано на странице Подслушано Одесса в Facebook.

8 ноября во время выступления в Одессе он поглумился над последствиями трагедии.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Я считаю, что день траура – это просто показуха, просто #баная показуха. Давайте вместо траура устроим день бл#дь крика: "С х#я ли пожарных проверок нет в городе?"- сказал со сцены артист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество погибших при пожаре в Одесском колледже увеличилось до 12, - ГСЧС

Напомним, в 10:12 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

8 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук прибыл в Одессу, чтобы почтить память погибших вследствие пожара. Кроме того, он собирается разобраться с причинами как самого пожара, так и длительного отсутствия проверок безопасности эксплуатации здания.