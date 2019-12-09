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09.12.19 12:39

Оржель и Витренко могут участвовать в двусторонней встрече Зеленского и Путина в Париже, - замглавы ОП Тимошенко. ВИДЕО

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко и министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель входят в состав делегации, которая находится в Париже вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Относительно делегации, знаю, что есть вопросы по газу и так далее. В составе делегации есть господин Оржель и господин Витренко. При необходимости они будут принимать участие в обсуждении вопросов газа и других вопросов, которые их касаются", - сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко на брифинге в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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