С погибшим на Донбассе Героем Украины Дмитрием Каплуновым простились в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом говорится на официальном сайте Службы безопасности Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

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Видео: Андрея Цаплиенко о Дмитрии Каплунове

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"Дмитрий Каплунов в составе резервной группы выполнял задачи по недопущению прорыва вражеской диверсионно-разведывательной группы в тыл позиций Объединенных сил в Донецкой области. Во время боевого столкновения 1 декабря в так называемой серой зоне он получил ранения несовместимые с жизнью. Почти неделю пророссийские оккупанты не отдавали семье тело Дмитрия. В конце концов Украине удалось вернуть погибшего Героя домой", - отмечается в сообщении.















