Во время обыска у экс-жены Труханова Колтуновой нашли его пистолет и $300 тыс. его мамы, - ЦПК. ВИДЕО

На одном из видео показаны обыски в эллинге (место для хранения лодок) Колтуновой, который по размеру и обустройством является жилым помещением. Там в сейфе нашли пистолет "Форт" Труханова и 300 тыс. долларов его матери. Сам мэр Одессы утверждает, что его вещи в доме экс-жены находились якобы временно - из-за ремонта. А деньги его мать хранит у Колтуновой, потому что очень доверяет ей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение ЦПК.

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Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео Также на видео видно, как Труханов звонит маме по просьбе детективов, чтобы она подтвердила, что деньги ее. Во время разговора он говорит, что находится "у нас на даче". Прокуроры считают это еще одним доказательством совместного проживания экс-супругов.

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На заседании зачитали частную переписку Колтуновой с общей с Трухановым дочерью, которая тоже может подтверждать семейные отношения, несмотря на развод.

"Сегодня только первое заседание, на котором суд исследует доказательства, но материалы прокуроров уже выглядят очень убедительно. Возникает логичный вопрос: почему Труханов пользуется имуществом экс-жены, но не декларирует его. Почему проводит с ней столько времени, но не декларирует как человека, с которым имеет совместный быт", - комментирует увиденное и услышанное юрист Центра противодействия коррупции Денис Свириденко.

Напомним, Труханов был женат на Колтуновой в течение 1985-1997 годов. Но в течение 2015-2016 имел совместный быт с экс-женой, поэтому и декларировать ее имущество он был обязан. По данным следствия, одесский мэр не внес в декларацию за 2015 и 2016 годы имущество на 32 млн грн и 18 млн грн соответственно.