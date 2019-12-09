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09.12.19 16:27

Украинские ветераны порвали флаг РФ у Елисейского дворца. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ветераны АТО накануне встречи в "нормандском формате" прибыли к зданию Елисейского дворца. В знак протеста против российской оккупации они разорвали флаг РФ.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Роксолана Бычай, передает Цензор.НЕТ.

"Ветераны АТО у здания Елисейского дворца. Около 10 ветеранов прилетели из Украины, чтобы не допустить сдачи Украинский интересов на встрече в "нормандском формате". У дворца порвали флаг России в знак протеста против российской оккупации", - сообщила журналистка.

В частности, украинские ветераны разорвали российский флаг и бросили его на землю. Также на землю бросили флаг так называемой "республики".

Украинские ветераны порвали флаг РФ у Елисейского дворца 01

"Это то, что на самом деле мы хотели бы сказать и Российской Федерации, и искусственным "республикам", которые она сегодня создала на территории Украины", - сказал ветеран Максим Жорин, бросая расторгнутый флаг РФ.

Украинские ветераны порвали флаг РФ у Елисейского дворца 02

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