Украинские ветераны порвали флаг РФ у Елисейского дворца. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Роксолана Бычай, передает Цензор.НЕТ.

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"Ветераны АТО у здания Елисейского дворца. Около 10 ветеранов прилетели из Украины, чтобы не допустить сдачи Украинский интересов на встрече в "нормандском формате". У дворца порвали флаг России в знак протеста против российской оккупации", - сообщила журналистка.

В частности, украинские ветераны разорвали российский флаг и бросили его на землю. Также на землю бросили флаг так называемой "республики".

"Это то, что на самом деле мы хотели бы сказать и Российской Федерации, и искусственным "республикам", которые она сегодня создала на территории Украины", - сказал ветеран Максим Жорин, бросая расторгнутый флаг РФ.

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