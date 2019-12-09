Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия UKRUEN
09.12.19 20:15

Настроение довольно рабочее, - замглавы ОП Тимошенко анонсировал, что встреча "нормандской четверки" затянется. ВИДЕО

Встреча лидеров стран "нормандской четверки" продлится еще несколько часов.

Об этом заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил журналистам hromadske, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, встречи Зеленского и Путина еще не было, она запланирована позже.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча в Париже: советники лидеров "нормандской четверки" ушли исправлять текст договоренностей

"Настроение довольно рабочее", - добавил Тимошенко.

"Двусторонней встречи президента Украины Зеленского и президента Российской Федерации Путина еще не было. Она запланирована и будет позднее", - цитирует Тимошенко Интерфакс-Украина.

Он указал, что "уже должен был быть брифинг (по программе саммита), а его еще нет, поэтому все сдвигается по времени, поэтому будем смотреть, как это все будет".

По словам Тимошенко, лидеры стран выйдут к прессе, как только будет подготовлено общее коммюнике.

Также читайте: Активистов Нацкорпуса и ветеранов АТО задерживала парижская полиция за акцию протеста перед Елисейским дворцом

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100