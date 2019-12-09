"Это рэперы, они собрались по интернету. У нас сегодня по интернету наркотики продают, и никто не знает", - хозяин клуба о скандальном выступлении Morgenshtern. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "Думская".

Несколько десятков патриотически настроенных одесситов пришли в ночной клуб "Палладиум", чтобы выразить свой протест против вчерашних высказываний российского певца Morgenshtern.

Активисты расписали окна клуба надписями "Сепарклуб закрыт" и показательно сложили у входа шины, после чего зашли внутрь.

"Там они немного пошумели, разбросав предметы мебели", - сообщает "Думская"

После этого к активистам вышел владелец заведения Валерий Твердовский. Он публично извинился за случившееся и заявил, что "больше такого здесь не будет".

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При этом Твердовский пояснил, что узнал о скандальных заявлениях российского музыканта только сегодня около 16 часов. "Это рэперы, они собрались по интернету. У нас сегодня по интернету наркотики продают, и никто не знает", - пояснил он.

Получив от владельца клуба объяснения, присутствующие удалились.

Напомним, российский музыкант Morgenshtern, выступая 8 декабря в одесском клубе, со сцены назвал день траура в связи со смертельным пожаром в местном колледже "#баной показухой".

Позднее в ответ на критику в одесских СМИ музыкант заявил, что "#бал их рот".

Также на Цензор.НЕТ: СМИ Одессы, я #бал ваш рот, - российский музыкант Morgenshtern, назвавший траур по жертвам пожара в колледже "#баной показухой", ответил на критику журналистов. ФОТО