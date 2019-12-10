Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия UKRUEN
10.12.19 08:44

Украинская полиция готова патрулировать границу с РФ на оккупированном Донбассе с "представителями территориальных общин", - Аваков (обновлено). ВИДЕО

Украинская полиция зайдет на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, когда их покинут незаконные вооруженные формирования, и готова патрулировать с "представителями территориальных общин".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсений Аваков в комментарии hromadske на полях саммита "нормандской четверки" в Париже.

На уточняющий вопрос, идет ли речь о совместном патрулировании с так называемой "народной милицией", которая сейчас имеет контроль на оккупированных территориях, Аваков просто повторил: "Я же вам сказал - территориальных общин" (на самом деле он сказал "марад", но понятно, что речь шла об "общинах").

"Это очень тяжелый переходный период, он продлится полгода или даже год, но мы готовы пройти. Но это будет потом, когда все со всем согласятся, а пока мы видим, что Путин не готов вернуть нам границу", - добавил Аваков.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": "Четыре", - Аваков по пятибалльной системе оценил переговоры, которые состоялись в Париже в рамках "нормандского саммита". ВИДЕО

Напомним, 9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе.

Главное, о чем договорились лидеры "нормандской четверки":

О чем не договорились:

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100