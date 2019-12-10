К финансированию "Слуги народа" причастны подставные физлица, предприятия и люди из окружения главного фигуранта дела Гандзюк Мангера, - "Наші гроші". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом расследовании программы "Наші гроші".

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В частности, авторы проекта выяснили, что часть фиктивных предприятий, перечисливших "СН" десятки миллионов гривен, управлялись Олегом Семеновым - советником главного фигуранта дела Гандзюк Владислава Мангера.

"Он у меня советник на общественных началах. Раньше очень мне помогал. Года два назад. Сейчас видимся раз в месяц, раз в два месяца. О его бизнесе, финансовых делах я не знаю...", - рассказал Мангер по телефону.

Среди других крупных спонсоров "СН" 22-летний повар киевского ресторана Ярослав Кузка, который перечислил 3 млн 300 тысяч гривен на счет партии, продавец женского белья Юлиана Куку, пожертвовашая 500 тысяч.

Донором партии, перечислившим 3 млн 300 тысяч гривен, является и владелец фермерского хозяйства "Дари Закарпаття 1979" Артем Микулинский, который зарегистрирован в Херсоне и фигурирует в нескольких мелких уголовных делах - мелкие кражи и драки с женой. Кроме того, органы опеки пытаются лишить его родительских прав. По утверждению мамы Микулинского, Артем имеет инвалидность и нигде не работает.

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