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10.12.19 12:16

Сейчас критически не хватает стране ресурсов, - Гончарук поручил новосозданной Гостаможенной службе продемонстрировать результаты работы уже в этом году. ВИДЕО

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук ожидает результата от запуска новой таможенной службы уже в 2019 году, а также призвал главу Государственной таможенной службы Максима Нефьодова принимать жесткие кадровые решения.

"Нам очень важен результат. Сейчас критически не хватает стране ресурсов, а бизнесу - равных правил игры. Я обращаюсь к вам с просьбой, если хотите - с распоряжением, приказом: сделайте все возможное от вас, чтобы результат мы почувствовали уже в этом году", - сказал Гончарук на конференции в Киеве в честь запуска новой таможенной службы во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Премьер напомнил, что Нефьодов уже уволил более 500 прежних руководителей таможен.

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"Я очень жестко просил бы Максима Евгеньевича, руководителя новой таможни, принимать жесткие кадровые решения. В новом органе коррупционеров, которые не толерируют реформы, не должно быть", - отметил Гончарук.

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