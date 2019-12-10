Закрывать СМИ, которые выходят не на украинском языке, не будут, - языковой омбудсмен Монахова. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на пресс-конференции заявила языковой омбудсмен Татьяна Монахова.

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"В законе прописано, что есть три года на то, чтобы СМИ - печатная пресса, онлайн-издания Украины - сделали украиноязычную версию своих сайтов или своих газет. То есть, никто не будет закрывать или запрещать выдавать прессу на других языках", - сказала Монахова.

По ее словам, ситуация в сфере обслуживания через некоторое время должна быть следующей: если гражданин Украины просит в определенных заведениях общаться с ним на украинском языке, то это надо делать. Если же клиент сам инициирует использование другого языка, то и отвечать ему на том же языке можно.

Она добавила, что в личном общении каждый имеет право общаться на любом языке.

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Как сообщалось, 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о языке. Поправки к документу парламентарии рассматривали на пленарных заседаниях почти два месяца - с 28 февраля.

15 мая президент Украины Петр Порошенко подписал языковой закон, отметив его исключительную сбалансированность.

Украинским языком должны будут владеть чиновники всех уровней, судьи, правоохранители, военнослужащие-контрактники, сотрудники сферы образования, медицинской сферы, должностные лица государственных и коммунальных предприятий, адвокаты, нотариусы.

Государство будет также обеспечивать использование государственного языка в сфере культуры.

Языком телевидения и радиовещания будет украинский язык.

Согласно редакции законопроекта, подготовленной ко второму чтению, увеличиваются квоты использования украинского языка на ТВ и радио.

Доля вещания на украинском языке должна составлять не менее 90% общей продолжительности передач и фильмов, их частей в каждом промежутке времени между 7:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00.

Для местных телерадиокомпаний вещание на других языках должно составлять не более 20%.

Сфера обслуживания, согласно закону, будет работать на украинском языке. Однако по просьбе клиента его персональное обслуживание возможно на ином языке. Аналогичная ситуация и со сферой здравоохранения.

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