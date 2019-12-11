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11.12.19 10:41

ВСП оставил в должности судью ОАСК Аблова, объявив ему строгий выговор. ВИДЕО (уточнено)

Высший совет правосудия оставил в должности судью Окружного админсуда Киева Евгения Аблова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВСП.

10 декабря ВСП рассматривал жалобу судьи Аблова на решение Второй дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия от 8 апреля 2019 о привлечении его к дисциплинарной ответственности.

Дисциплинарная палата применила к нему дисциплинарное взыскание в виде внесения представления об освобождении судьи от должности. Аблов оспорил это решение.

"Совершив проверку доводов судьи Аблова и исследовав материалы дисциплинарного дела, член Высшего совета правосудия Владимир Говоруха пришел к выводу, что Вторая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия пришла к ошибочному выводу, что во время подачи заявления о самоотводе и принятия решения о его удовлетворении судья Аблов совершил действия, которые можно расценивать как дисциплинарный проступок", - говорится в сообщении.

"Вместе с тем по результатам проверки жалобы установлено, что комментарий судьи Аблова во время интервью на телеканале" Право-ТВ" относительно обстоятельств дела, которое было в его производстве и передано на рассмотрение другому судье, поставил под сомнение объективность и беспристрастность оценки судом фактических обстоятельств дела, а следовательно, был вредным для авторитета правосудия. Таким образом, вывод дисциплинарной палаты о наличии в действиях судьи Аблова состава дисциплинарного проступка, предусмотренного пунктом 3 части первой статьи 106 закона № 1402-VIII, является правильным", - отметили в пресс-службе ВСП.

ВСП решил изменить решение дисциплинарной палаты и применить к судье дисциплинарное взыскания в виде строгого выговора с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи в течение трех месяцев.

Напомним, Центр противодействия коррупции и ряд СМИ сообщили, что ВСП умышленно не привлекла к ответственности судью за дела Майдана. Хотя дисциплинарное дело касалось совсем других вопросов - комментария ТВ и нарушения этики судьи.

Аблов на своей странице в сети Facebook сообщил "Приведенное никоим образом не соответствует действительности, поскольку в пределах указанного дисциплинарного производства исследовались обстоятельства правомерности заявления мной самоотвода от рассмотрения отдельного административного дела, никак не связанной с событиями 2013-2014 годов, и предоставления мной отдельных, также не связанных с этими событиями, комментариев СМИ".

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ВСП оставил в должности судью ОАСК Аблова, объявив ему строгий выговор 01

ВСП оставил в должности судью ОАСК Аблова, объявив ему строгий выговор 02

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