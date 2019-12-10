Без закона об амнистии на Донбассе может повториться "Сребреница", - Путин. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

На встрече с Советом по правам человека при президенте Путин сообщил, что возможное преследование людей, проживающих в "ЛНР" и "ДНР", было одной из тем его дискуссии с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе встречи накануне в Париже.

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"До сих пор не принят закон об амнистии. В 2015 году еще договорились, решения есть какие-то, но ничего не действует. И украинская сторона все время ставит вопрос: дайте нам возможность закрыть границу войсками", - сказал Путин.

В связи с этим президент РФ подчеркнул: "Но я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет".

Как отметил президент РФ, "мы же видели, как президент Зеленский ведет дискуссию с националистами, не понятно, кто там сильнее". "И не понятно, что там произойдет, и кто ими будет руководить, когда они войдут на эти территории без обеспечения гарантий людям", - подчеркнул Путин.

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Он добавил, что эта проблема носит политический характер.

Путин также пообещал "иметь в виду" дела тех граждан РФ, которые осуждены в Украине.

"Мы будем иметь это в виду в ходе переговорного процесса с Украиной", - сказал он, признав, что "действительно, эта проблема находится за пределами правового поля". "В том числе и это было вчера предметом наших (в рамках "нормандской четверки") дискуссий, мы долго дискутировали, я из Елисейского дворца вышел только в три часа ночи по Москве", - рассказал он.

Массовое убийство мусульман в июле 1995 года в Сребренице - является одним из самых кровавых эпизодов боснийской войны 1992-1995 годов.