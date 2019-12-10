Призываем Россию немедленно освободить крымскотатарских и других украинских заключенных, - посольство США в Украине. ВИДЕО

Об этом говорится в сообщении посольства в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В День прав человека мы призываем Россию немедленно освободить крымскотатарских и других украинских заключенных, которых она несправедливо задержала", - говорится в сообщении.



В этой связи американские дипломаты опубликовали тематическое видео о нарушении Россией прав человека в оккупированном Крыму.

Дипломаты обратили внимание, что, в частности, правозащитник, активист движения "Крымская солидарность" Сайран Салиев находится под стражей с 2017 года, правозащитник, член Крымской контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку - с февраля 2016 года. Каждому грозит лишение свободы сроком до 20 лет по обвинению в терроризме.

Правозащитник, активист движения "Крымская солидарность" Марлен Асанов - под стражей с октября 2017 года, блогер движения "Крымская солидарность" Ремзи Бекиров - под стражей с марта 2019 года. Каждому грозит пожизненное лишение свободы по обвинению в терроризме.

Блогеру движения "Крымская солидарность" Нариману Мемедеминову, который находится под стражей с марта 2018 года, грозит лишение свободы к 7 годам по обвинению в терроризме. В то же время, Руслан Зейтулаев получил самое большое наказание среди уже осужденных крымских татар - 15 лет по обвинению в терроризме. Он находится за решеткой с января 2015 года.

"Россия, немедленно освободи из-под стражи всех незаконно задержанных украинцев", - звучит призыв на видео.

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