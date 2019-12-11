Экс-депутаты от "Свободы" Леонов и Мирошниченко подрались со "слугой народа" Богданцом. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагмента драки опубликовал пользователь Фейсбук Андрей Якобчук.

Столкновения произошли между депутатом ВР от фракции "Слуга народа" Андреем Богданцом и активистами ВО "Свобода". В драке участвовали нардепы Рады 7 созыва от фракции "Свобода" Эдуард Леонов и Игорь Мирошниченко.

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Драка имела свое продолжение. В ней принял участие Алексей Кайда из "Свободы".

"Вторая драка в Раде. В левом углу ринга Алексей Кайда из "Свободы". В правом - неопознанный боец. Драка произошла из-за того, что комитет должен был рассматривать поправки ко второму чтению проекта по рынку земли. ОПЗЖ, "Батькивщина" и остальные требовали снять проект с голосования, а слуги народа просто перенесли заседание", - пишет пользователь соцсети Vasyl Pekhno в комментарии к своему видео.

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