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11.12.19 12:08

Экс-депутаты от "Свободы" Леонов и Мирошниченко подрались со "слугой народа" Богданцом. ВИДЕО

В Верховной Раде Украины произошла драка после заседания комитета ВР по вопросам аграрной политики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагмента драки опубликовал пользователь Фейсбук Андрей Якобчук.

Столкновения произошли между депутатом ВР от фракции "Слуга народа" Андреем Богданцом и активистами ВО "Свобода". В драке участвовали нардепы Рады 7 созыва от фракции "Свобода" Эдуард Леонов и Игорь Мирошниченко.

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Драка имела свое продолжение. В ней принял участие Алексей Кайда  из "Свободы".

"Вторая драка в Раде. В левом углу ринга Алексей Кайда из "Свободы". В правом - неопознанный боец. Драка произошла из-за того, что комитет должен был рассматривать поправки ко второму чтению проекта по рынку земли. ОПЗЖ, "Батькивщина" и остальные требовали снять проект с голосования, а слуги народа просто перенесли заседание", - пишет пользователь соцсети Vasyl Pekhno в комментарии к своему видео.

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