Новый закон об особом статусе Донбасса пока не предусматривает изменений в Конституцию, - Корниенко. ВИДЕО

Об этом он сказал журналистам на брифинге перед заседанием профильного комитета, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Видео 5 канал

"У нас есть договоренность, что мы можем говорить об особенностях самоуправления в регионе в том новом законе, который мы будем разрабатывать, мы будем над этим работать. Касательно постоянного статуса - это, пожалуй, ближе к изменениям в Конституцию", - заявил он.

По словам Корниенко, изменения в Конституцию относительно децентрализации не предусматривают особого статуса ни для каких территорий или городов.

"Поэтому, я думаю, что о постоянной основе пока речь не идет", - добавил Корниенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новый закон об особом статусе Донбасса точно сможем разработать за год, - Корниенко