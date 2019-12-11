Новый закон об особом статусе Донбасса пока не предусматривает изменений в Конституцию, - Корниенко. ВИДЕО

Об этом он сказал журналистам на брифинге перед заседанием профильного комитета, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
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"У нас есть договоренность, что мы можем говорить об особенностях самоуправления в регионе в том новом законе, который мы будем разрабатывать, мы будем над этим работать. Касательно постоянного статуса - это, пожалуй, ближе к изменениям в Конституцию", - заявил он.
По словам Корниенко, изменения в Конституцию относительно децентрализации не предусматривают особого статуса ни для каких территорий или городов.
"Поэтому, я думаю, что о постоянной основе пока речь не идет", - добавил Корниенко.