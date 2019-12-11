Из российской версии сериала "Слуга народа" вырезали фразу "Путин Хубло". ВИДЕО

На это обратили внимание журналисты российской службы ВВС, информирует Цензор.НЕТ.

По сюжету новоизбранный президент Голобородько приходит выбирать дорогие часы и костюм, как ему теперь положено по статусу. Помощник рассказывает ему, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot (произнося ее название как "Хубло"). На что герой Зеленского удивляется: "Путин - "Хубло?".

Именно этот момент из версии, показанной ТНТ в России, был вырезан. Причем склейка была заметна.

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ВВС запросила по этому поводу комментарий холдинга "Газпром-медиа", которому принадлежит ТНТ, но пока не получила ответа.

Накануне стало известно, что ТНТ приступает к показу сериала "СЛуга народа". В среду, 11 декабря запланирован показ первых трех серий.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что его патрон не будет смотреть сериал, "ибо времени у него нет".

Права на показ "Слуги народа" телеканал ТНТ приобрел у шведской компании Eccho Rights, заявили в студии "Квартал 95".

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