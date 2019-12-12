Контрразведка разоблачила факт вербовки ФСБ РФ украинского военнослужащего из зоны ООС, - СБУ. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

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Военнослужащий одного из подразделений, дислоцированных в районе проведения операции объединенных сил, периодически посещал своих близких родственников на территории РФ. После очередного пересечения государственной границы мужчина попал в поле зрения спецслужб РФ.

Представители ФСБ заставили нашего гражданина предоставить письменное согласие на негласное сотрудничество. Для этого они использовали психологическое давление и угрозы в адрес родных задержанного.

По замыслу "кураторов" мужчина должен был собирать и передавать сведения о количестве личного состава, вооружения и военной техники украинских подразделений. Представителей ФСБ прежде всего интересовала информация о радиолокационных станциях, в частности о ее возможностях по выявлению воздушных целей и отслеживанию полетов военной авиации ВС РФ.

Угрозы в адрес родных украинца становились все жестче, поэтому мужчина обратился в СБУ и рассказал обо всех обстоятельствах своей вербовки и полученном поручении.

Суд учел то, что гражданин Украины не выполнил преступного задания иностранных спецслужб и добровольно заявил в органы государственной власти о своей связи с ними и полученном задании, и освободил его от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

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