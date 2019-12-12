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12.12.19 12:14

"Мы - государственники. Мы не меняем принципы", - Порошенко на голосовании закона о продлении особого статуса Донбасса. ВИДЕО

Голосование за законопроект об особом статусе Донбасса помогает нашей армии и нашему государству держать оборону с меньшими потерями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил пятый президент Украины Петр Порошенко перед голосованием за законопроект №2569, который продлевает особый статус Донбасса до 31 декабря 2020 года.

"Путин мечтает об отклонении этого закона. Голосование за помогает нашей армии и нашему государству держать оборону с меньшими потерями. Голосование за предоставляет возможность украинским дипломатам продолжить свою работу по сохранению коалиции. Мы государственники, мы не меняем принципы. Поэтому мы голосуем за продление действия этого закона", - заявил Порошенко.

Напомним, сегодня народные депутаты поддержали проект Закона "О внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (№2569), который продлевает особый статус Донбасса до 31 декабря 2020 года.

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