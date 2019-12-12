Депутат сельсовета на Закарпатье организовал переправку нелегальных мигрантов в Евросоюз, - Нацполиция. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Работники областного управления стратегических расследований и Ужгородской местной прокуратуры задержали организатора и двух членов группы, а также освободили четырех заложников, в том числе двух малолетних детей, которых те незаконно удерживали. Лидером группировки оказался депутат сельсовета.

Во время документирования преступной деятельности группировки правоохранители установили, что в состав входит трое граждан. Все они - местные жители, а организатором оказался депутат одного из сельсоветов. Участники ОПГ организовали канал незаконной переправки нелегальных мигрантов через государственную границу Украины в страны Европейского союза, в частности в Словакию и Венгрию.

Благодаря проведенным мероприятиям оперативникам удалось установить не только место нахождения членов группировки, но и семью, которую они незаконно удерживали. Среди "заложников" были и двое их малолетних детей. Фигуранты должны были в ближайшее время переправить граждан Таджикистана в другую страну. В связи с тем, что у этих лиц не хватало средств на "трансфер", их силой отвезли в подвальное помещение. При этом отобрали деньги - $7 тыс., документы, одежду и мобильные телефоны.

Одному из заложников удалось сбежать и обратиться за помощью к полицейским. На момент его обращения уже готовилась спецоперация по задержанию участников преступной группы и освобождения людей.

Вчера, 11 декабря, оперативники Управления стратегических расследований в Закарпатской области Нацполиции совместно с прокурорами Ужгородской местной прокуратуры с участием спецназа КОРД и роты особого назначения полиции задержали всех фигурантов.

Сейчас организатору и членам ОПГ сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

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