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12.12.19 17:22

"Информация не только сенсационная, но и шокирующая", - Аваков заявил о том, что опубликуют только часть материалов следствия по убийству Шеремета. ВИДЕО

Во вступительном слове глава МВД отметил, что сегодня будет опубликована только часть материалов в деле убийства Павла Шеремета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга.

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Аваков отметил: "Главное управление МВД после санкции ГПУ задержало подозреваемых в убийстве Павла Шеремета. 

Сейчас, по словам Авакова, проводятся "активные следственные действия". Также, по словам министра, было проведено около 50 экспертиз.

Аваков подчеркнул, что информация о подозреваемых "не  только сенсационная, но и шокирующая". 

Также по словам министра, в связи с высоким общестивенным резонансом, принято решение озвучить фамилии подозреваемых, которые также имеют известность в обществе. 

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.

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