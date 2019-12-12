В деле об убийстве Шеремета отрабатывались 4 версии. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга сообщил Начальник Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Евгений Коваль.

Следствием были выдвинуты 4 версии убийства.

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Первая: ошибка в объекте преступления ввиду того, что взорванный автомобиль принадлежит Алене Притуле (руководитель сайта "УП"), а не Павлу Шеремету Лично.

Вторая версия: бытовые и межличностные конфликтные ситуации.

Третья версия: профессиональная деятельность Шеремета в Украине, Беларуси и России.

Четвертая версия: дестабилизация социально-политической ситуации в Украине путем убийства известной личности.

После отработки три первые версии не нашли подтверждения. Следствие продолжило работать по версии "дестабилизация социально-политической ситуации в Украину путем убийства известной личности".

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