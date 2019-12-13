СВОЯ ВОЙНА: комбат 503 ОБМП Сухаревский о "дороге жизни" в Луганский аэропорт, битвах за Георгиевку, Лутугино и боях на границе с Россией. ВИДЕО

Сегодня Вадим Сухаревский - герой нового выпуска проекта Цензор.НЕТ "Своя война".

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01:25 - О первой боевой операции после крушения ИЛ-76

02:26 - Справка о значении Георгиевки и почему бой за нее был так важен

03:55 - Как начинался бой за Георгиевку

08:35 - О пленных после боев за Георгиевку: "около десяти человек, были предложения отпустить их за деньги, были российские и наши паспорта"

12:09 - "Стою посреди дороги на Луганск без каски и бронежилета, слышу свист танкового снаряда и тут возле меня вздымается вверх укрытие из колес, успеваю поднять радиостанцию и сказать: "Рота, к бою"

13:16 - Почему был без бронежилета и каски? – "Чтобы не накалять обстановку и поддержать личный состав"

15:30 - О действиях после того, как увидел, что по позициям ведется прицельный огонь

18:40 - Почему остался на позиции и не отступил вместе с "айдаровцами"

21:00 - Как наступал противник

23:00 – "Я всегда говорил, что в моем подразделении добровольцев воевал цвет нации, люди пришли не за УБД и воевали, хотя многого не умели"

25:15 - Как прорубили "дорогу жизни" в Луганский аэропорт

28:15 - Попытка прорыва автомобильной колонны в Лутугино, трофеи - комплект документов и вооружение

33:25 - Подготовка и бой за Лутугино

35:10 - Как удерживал Лутугино одним танком шестью БТРами

37:05 - Операция по переодеванию в противника, как надели колорадские ленточки

38:30 - Как переодетые в противника украинские военные поймали майора Российской Федерации с террористами и полной машиной оружия

39:40 - Что там делал майор из РФ на Донбассе: "Они шли в качестве разведдозора в сопровождении колонны российских войск в таком-то районе, куда успешно отработала наша артиллерия"

40:23 – Российско-оккупационные войска не владели информацией по успеху нашего продвижения и в истерике приняли решение сосредоточить силы в районе Антрацита и Красного Луча

41:05 - Гибель танкиста Андрея Плохого (Копченого)

42:40 - Как происходило окружение Луганска в августе 2014

43:40 - Операция по перекрытию трассы Краснодон-Луганск и зачистке Донбасса от террористов

49:10 - Бои под Красным - одна из ближайших точек под пунктом развертывания российских войск в Краснодоне

52:20 - "Огня было много, градами нас накрывали каждые два часа. Тотальное превосходство противника в артиллерии и беспилотниках"

53:02 - Обстрел в ночь с 16 на 17 августа: "Где-то корректировали, - снаряд впереди, снаряд сзади и ракета - в окоп, семерых ребят смешало с землей"

56:55 - "Мы ежечасно ждали, что нас поменяют и дадут отдохнуть, - мы дома не были с 8 марта"

59:20 - Как на глазах у группы сбили самолет МИГ-29, который осуществлял прикрытие ударной группы

01:00:30 - "Выходим на горку и тут навстречу нам - другая группа. В российском "пикселе" и экипировке

01:02:00 - О том, как получил ранение - был без каски, а над головой прогремел взрыв

01:04:00 - Эвакуация в аэропорт, а затем - в тыл

Смотрите первую часть интервью с кмбатом Вадимом Сухаревским: "Первый вопрос от пленного: "Откуда вы взялись? Нам сказали, что армии в Украине нет". ВИДЕО

Вадим Сухаревский стал первым офицером ВСУ, приказавшим открыть огонь по российским наемникам, это произошло 13 апреля 2014 года в боях за освобождение Славянска. Сухаревский открыл огонь вопреки приказу "не стрелять", который дал ему его командир бригады полковник Копачинский, и тем самым спас сотрудников СБУ, которых атаковали террористы. Такие действия полностью в характере Сухаревского - это агрессивный, самостоятельный и независимый в суждениях командир, один из лучших военных лидеров новой украинской армии. Вадим был ранен под Луганском в августе 2014-го, когда с группой бойцов пошел в разведку и столкнулся с дозором российских десантников почти в упор. Сухаревский отстрелялся удачно, но его также зацепило осколком: его спасла нагрудная бронеплита, принявшая в себя две пули.