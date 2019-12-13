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13.12.19 10:05

Полиция обыскала дом волонтеров Акастеловых по делу об убийстве Шеремета. ВИДЕО+ФОТО

Следователи в рамках расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета обыскали квартиру супружеской пары волонтеров Евгения и Натальи Акастеловых.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Евгений Акастелов во время Революции Достоинства был заместителем командира Первой сотни, Наталья Горбонос-Акастелова до сих пор занимается ранеными воинами в госпиталях. В их квартиру на левом берегу Киева полиция пришла поздно ночью. Обыск продолжался до пяти утра. Изъяли флешки, жесткие диски, неработающие компьютеры и зарегистрированный охотничий карабин", - пишет издание.

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Издание связывает этот обыск с делом об убийстве журналиста Павла Шеремета, который погиб 20 июля 2016 года от взрыва в автомобиле.

Полиция обыскала дом волонтеров Акастеловых по делу об убийстве Шеремета 01

Фото квартиры Акастеловых после обыска.

Позже сами волонтеры сообщили. что обыски связаны с делом об убийстве Шеремета.

Полиция обыскала дом волонтеров Акастеловых по делу об убийстве Шеремета 02

Вместе с тем, по данным страницы Акастелова в день убийства Шеремета он размещал фото с геотегом в Ивано-Франковской области.

Полиция обыскала дом волонтеров Акастеловых по делу об убийстве Шеремета 03


Полиция обыскала дом волонтеров Акастеловых по делу об убийстве Шеремета 04
Полиция обыскала дом волонтеров Акастеловых по делу об убийстве Шеремета 05

12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко.

Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

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