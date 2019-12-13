Наемники РФ из гранатометов обстреляли позиции ОС в районе Марьинки, потерь нет, - Минобороны. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор,НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Под вражеским огнем из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия оказались наши позиции в районе Марьинки. Противник вел прицельный обстрел с направления от района Трудовской оккупированного Донецка", - сказано в сообщении.

Отмечается, что боевых потерь в результате этого вражеского обстрела с начала текущих суток нет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Иностранные военные дипломаты посетили подразделения ОС на Приазовье. ФОТОрепортаж

Напомним, 12 декабря вооруженные формирования России 8 раз нарушили режим прекращения огня.