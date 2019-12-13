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13.12.19 13:00

Наемники РФ из гранатометов обстреляли позиции ОС в районе Марьинки, потерь нет, - Минобороны. ВИДЕО

Сегодня, 13 декабря, российско-оккупационные войска нарушили режим тишины сразу с полуночи.

Об этом сообщает Цензор,НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Под вражеским огнем из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия оказались наши позиции в районе Марьинки. Противник вел прицельный обстрел с направления от района Трудовской оккупированного Донецка", - сказано в сообщении.

Отмечается, что боевых потерь в результате этого вражеского обстрела с начала текущих суток нет.

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Напомним, 12 декабря вооруженные формирования России 8 раз нарушили режим прекращения огня.

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