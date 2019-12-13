"Издатели фантастических романов", - фигурант "дела Шеремета" Антоненко о собранной Нацполицией информации о нем. ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ. из зала суда.

Антоненко отметил: "Я уже сказал. Есть куча фотографий, которые по моей внешности вообще не совпадают с той внешностью, которую нам предлагают наши издатели фантастических романов".

Говоря о других фигуарнтах дела об убийстве Шеремета, Антоненко отметил: "Пуму (Инну Грищенко, - Ред) знаю только по интернету. Виделись один раз в военном госпитале, когда я играл там концерт. Мужа ее не знаю вообще. Я знаю по интернету, что ему предлагали взять дело Шеремета".

Видео - Олег Богачук

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко.

Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Печерский суд сегодня будет избирать меру пресечения волонтеру Юлии Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета, - адвокат Добош