"Мои руки покрыты татуировками, уши сломаны, а борода сплошная": Антоненко в суде указал на отличия от человека, снятого на камеры наблюдения. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"Я народився у єврейському районі, навчався в єврейській школі, я наполовину єврей — ви своїм упередженим висновком нанесли образу мені особисто та моїй сім’ї", — військовий Андрій Артеменко про підозру в організації вбивства Павла Шеремета буцімто через праворадикальні погляди pic.twitter.com/MwNqrYG3Eu — hromadske (@HromadskeUA) 14 декабря 2019 г.

В частности Антоненко прокомментировал информацию следствия, по данным которого он, "увлекшись радикальными националистическими настроениями, решил создать организованную вооруженную группировку", чтобы совершить убийство журналиста Павла Шеремета 20 июля 2016.

Антоненко сказал: "В отношении моих правых и левых предпочтений, как указано было в сообщении. Я родился в еврейском районе, я наполовину еврей, у меня дед польский еврей. Вы бессознательно, своим заключением предвзятым уже нанесли оскорбление мне лично и моей семье...

Есть человек, снятый на видео 16-го года, к которому пытаются меня прицепить ...

Я с 13-го года ношу бороду цельную, она или длиннее, или она короче, но она сплошная. Человек с видео носит бородку формы "эспаньолка", с выбритыми полностью щеками.

У меня есть несколько особенностей, которые меня отличают от многих людей. У меня плечи немного покатые, немножко удлиненная шея, что совсем не сходится с человеком, который выглядит там.

Плюс еще один момент – уши. Мои уши сломаны, я занимаюсь борьбой, там человек с целенькие ушками.

И еще один момент, характерная черта – мои руки, они покрыты татуировками. Если посмотреть на человека на видео, то там совершенно этого нет...

Я буду сотрудничать. Обязуюсь оказывать полное содействие, любую информацию, появляться на указанное время, что на вызовы, на допросы, на любые требования...

Хотел бы отметить. Людей, которые якобы указаны в той группировке, там есть люди, с которыми я просто не знаком, не знаю об их существовании – Дугарь (подозреваемая Яна Дугарь. – Ред.)".

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Напоминаем, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".