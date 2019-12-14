Атаки на добровольцев и попытки унизить крымских татар - признаки реванша, который происходит в стране, - Порошенко. ВИДЕО

Об этом Порошенко заявил поздравляя с Днем рождения одного из лидеров крымских татар Ахтема Чийгоза, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу политика в Фейсбук.

"Ахтем-ага - пример того, что значит быть украинцем. Атаки на добровольцев, волонтеров, военных, киборгов, попытки унизить крымских татар - признаки реванша, который сейчас происходит в стране.

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Ахтем никогда не терял веру в победу. И мы не теряем. Спросите его, что ждет Путина, и вы не будете удивлены его ответом. Спросите его, какова будет судьба Крыма, и он скажет, что Крым - это Украина. И Украина вернет свой Крым! И мы твердо в это верим", - отметил Порошенко.