Официальным рождественским елочным украшением Белого дома стал вертолет Сикорского. ВИДЕО

Ассоциация ежегодно выбирает тему для дизайна официальной украшения президентской елки, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

President Dwight D. Eisenhower served two terms as president, from 1953 to 1961. Throughout 2019, we will be remembering his presidency with stories, events, and the Official White House Christmas Ornament. Learn more here: https://t.co/yV1MsuCIXk pic.twitter.com/WGh0TgFe7D — White House History (@WhiteHouseHstry) February 20, 2019

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Украшение чтит память президента Дуайта Эйзенхауэра, который первым решил использовать вертолеты для перевозок первых лиц государства.

Летом 1957 года президент Эйзенхауэр проводил отпуск в Род-Айленде, когда пришло известие о том, что он должен вернуться в американскую столицу.

Вместо того, чтобы использовать президентскую яхту, помощник посоветовал президенту воспользоваться вертолетом морской пехоты. Президент на вертолете Сикорского перелетел на воздушную станцию ВМС США, откуда президентский самолет доставил его в Вашингтон. Путешествие на машине продолжалась бы несколько часов, на лодке - 40 минут, а на вертолете Сикорского - всего семь минут. Так описывает историю компания Lockheed Martin, которая ранее называлась компания Sikorsky.

Успех первого перелета доказал, что эти вертолеты могут садиться и отправляться с южной лужайки Белого дома и с тех пор президенты США осуществляют перелеты к президентскому самолету именно на вертолете.

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В декабре 1959 года президент Эйзенхауэр совершил первый зарубежный перелет на вертолете Сикорского S-58.

В благодарность разработчику, президент Эйзенхауэр написал личное письмо-благодарность Игорю Сикорскому по случаю 20-летнего юбилея вертолета VS300 в США.

"Возможно, вы знаете, что я в недавние годы начал пользоваться вертолетом. Для моих целей они бесценны. Меня также постоянно поражают истории миссий спасения, когда их уникальные возможности позволили им действовать с особой эффективностью… спасая жизни, которые иначе были бы потеряны", - говорится в письме.

Отметим, что Игорь Сикорский эмигрировал в США из Украины в 1918 году. Выдающийся проектировщик вертолетов и самолетов родился в Киеве и получил образование в Киевском политехническом институте.