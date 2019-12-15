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15.12.19 23:57

Официальным рождественским елочным украшением Белого дома стал вертолет Сикорского. ВИДЕО

Ассоциация истории Белого дома выбрала вертолет Сикорского Н-34 в качестве официальной рождественской елочной игрушки этого года.

Ассоциация ежегодно выбирает тему для дизайна официальной украшения президентской елки, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

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Украшение чтит память президента Дуайта Эйзенхауэра, который первым решил использовать вертолеты для перевозок первых лиц государства.

Летом 1957 года президент Эйзенхауэр проводил отпуск в Род-Айленде, когда пришло известие о том, что он должен вернуться в американскую столицу.

Вместо того, чтобы использовать президентскую яхту, помощник посоветовал президенту воспользоваться вертолетом морской пехоты. Президент на вертолете Сикорского перелетел на воздушную станцию ВМС США, откуда президентский самолет доставил его в Вашингтон. Путешествие на машине продолжалась бы несколько часов, на лодке - 40 минут, а на вертолете Сикорского - всего семь минут. Так описывает историю компания Lockheed Martin, которая ранее называлась компания Sikorsky.

Успех первого перелета доказал, что эти вертолеты могут садиться и отправляться с южной лужайки Белого дома и с тех пор президенты США осуществляют перелеты к президентскому самолету именно на вертолете.

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В декабре 1959 года президент Эйзенхауэр совершил первый зарубежный перелет на вертолете Сикорского S-58.

В благодарность разработчику, президент Эйзенхауэр написал личное письмо-благодарность Игорю Сикорскому по случаю 20-летнего юбилея вертолета VS300 в США.

"Возможно, вы знаете, что я в недавние годы начал пользоваться вертолетом. Для моих целей они бесценны. Меня также постоянно поражают истории миссий спасения, когда их уникальные возможности позволили им действовать с особой эффективностью… спасая жизни, которые иначе были бы потеряны", - говорится в письме.

Отметим, что Игорь Сикорский эмигрировал в США из Украины в 1918 году. Выдающийся проектировщик вертолетов и самолетов родился в Киеве и получил образование в Киевском политехническом институте.

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