Надеюсь, дело доведут до конца, - Разумков о драке в Раде между экс-нардепами от "Свободы" и нардепом Богданцом. ВИДЕО

"Достаточно позорные проявления поведения во время комитета по аграрной политике, я говорю о нападении на народного депутата бывшими народными депутатами. Надеюсь, что правоохранительные органы дали уже свою оценку и доведут дело до конца", - заявил Разумков на заседании Согласительного совета парламента в понедельник, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Глава Верховной Рады добавил, что расследование должно вестись правоохранителям вне зависимости от статуса потерпевшего.

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Напомним, 11 декабря экс-депутаты от "Свободы" Леонов и Мирошниченко подрались со "слугой народа" Богданцом. Позже драка имела свое продолжение. В ней принял участие Алексей Кайда из "Свободы".

После драки нардеп Богданец был госпитализирован. По словам Богданца, врачи диагностировали у него сотрясение мозга и много других повреждений.

Парламентская фракция партии "Слуга народа" выступила с заявлением в связи с нападением на нардепа Андрея Богданца. Столичная полиция открыла производство.

Утром в четверг, 12 декабря, правоохранители пришли с обыском к экс-народному депутату от ВО "Свобода" Алексею Кайде и задержали его.