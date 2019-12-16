На этой неделе попытаемся направить в Конституционный Суд законопроект по реформе децентрализации, - Корниенко. ВИДЕО

Об этом он сказал во время согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Действительно, мы хотим присоединиться к предложению попытаться на этой неделе направить в Конституционный Суд проект изменений в Конституцию №2598 - это относительно реформ децентрализации", - сказал он.

Корниенко отметил, что в законопроекте нет упоминаний об особом статусе Донбасса.

"Действительно у нас так бывает, что появляется сначала номер на сайте, а потом текст. Потому что наш аппарат постепенно будет исправлять эту ситуацию. Но все выходные шла, в частности, такая попытка нагнать очередную "зраду" в соцсетях, что якобы там есть особый статус и он там прямо в каждой статье, вдоль и поперек, и милиция, и все страшилки по этим вопросам, которые всегда возникали. Но, как видим, сейчас текст есть, и никаких упоминаний об особом статусе не только Донбасса, но и Киева уже нет, потому что он очень сбалансирован. Он касается завершения реформы децентрализации", - заявил нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Опубликован текст законопроекта Зеленского с изменениями в Конституцию по децентрализации: Префекты, округа и местные референдумы

Как сообщалось, ранее Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти. Соответствующий законопроект № 2598 зарегистрирован в пятницу. Документ определен как безотлагательный к рассмотрению в парламенте.

Согласно опубликованной в понедельник утром на сайте парламента пояснительной записке к законопроекту документом предлагаются изменения по децентрализации госвласти, совершенствованию территориальной организации власти и усилению конституционно-правового статуса местного самоуправления.

С текстом законопроекта Зеленского с изменениями в Конституцию по децентрализации можно ознакомиться по ссылке.

Отметим также, что ранее Зеленский заявил, что по его мнению, записанные в Минских соглашениях изменения в Конституцию подразумевают децентрализацию, которую Украина сейчас и реализует по всей территории страны.